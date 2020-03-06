Перекись водорода – средство, используемое в медицинской практике в качестве антисептика. Медикамент нашел свое место во многих отраслях и применяется во всем мире.

Состав препарата

В препарат Перекись водорода входит только одно действующее вещество – медицинская перекись водорода. Именно ее воздействие обеспечивает антисептический эффект средства, позволяет применять его в медицинской практике.

Помимо единственного активного компонента в состав включены также:

бензоат натрия;

простая очищенная вода.

Бензоат натрия, как и вода, не оказываю антисептического воздействия. Они необходимы, чтобы перекись дольше хранилась, сохраняла свои свойства.

Дозировка, формы выпуска и производители

Препарат Перекись водорода выпускается в виде раствора, предназначенного для наружного применения. Возможна упаковка в следующие виды тары:

стеклянный флакон;

пластиковый флакон-капельница;

бутылка для лекарственных средств.

Концентрация действующего вещества в составе препарата составляет 3%. Других дозировок Перекиси водорода не существует.

Выпуском средства на рынок занимаются многие фармацевтические компании. Например, «йодные технологии и маркетинг», «ЮжФарм», «Омела» и др.

Терапевтическое действие

Перекись Водорода – средство, обладающее выраженным антисептическим эффектом. Контакт вещества с поврежденной поверхностью тела приводит к тому, что начинает активно высвобождаться кислород, что позволят очистить рану от сгустков крови, гноя, кусочков кожи.

Доказано, что обработка составом поврежденных тканей ускоряет их заживление, позволяет снизить число нежелательных осложнений, среди которых и инфекционные.

Попадание Перекиси на рану также позволяет быстрее остановить кровотечение из мелких сосудов. При этом стерилизующего действия раствор не оказывает, временно уменьшая количество различных микроорганизмов.

Показания, противопоказания и побочные действия

Как и любое медицинское средство, лекарство Перекись водорода имеет показания, противопоказания и побочные эффекты. С ними стоит ознакомиться, прочитав инструкцию по применению.

Показания Противопоказания Побочные эффекты Воспалительные процессы в слизистых оболочках Повышенная чувствительность к основному действующему веществу Аллергические реакции местного характера Наличие гнойных ран на теле Повышенная чувствительность к вспомогательным компонентам Появление легкого жжения в момент обработки раны Капиллярное кровотечение из раневой поверхности Носовое кровотечение Дезинфекция и дезодорирование при стоматите, ангине, гинекологических патологиях

С осторожностью перекись применяют у пациентов, страдающих от патологии печени и почек в стадии декомпенсации, при герпетиформном дерматите, гипертиреозе.

Инструкция по применению

Препарат Перекись водорода имеет простую инструкцию по применению. Средство давно и прочно поселилось во всех домашних аптечках, поэтому о том, как оно используется, знают многие.

Общие рекомендации

Перекись водорода не предназначена для приема внутрь. Ее попадание в ЖКТ может вызвать раздражение слизистых, гемоглобинурию, гемолиз. Средство можно сочетать с приемом алкоголя, так как при наружном применении оно никак не реагирует с алкогольными напитками. Также не выявлено способности медикамента влиять на управление транспортными средствами.

Перекись водорода не рекомендуется хранить в теплых местах, на солнечном свету! В таких условиях раствор становится нестабильным и теряет часть своих свойств.

Рекомендуемая дозировка и режим приема

Для обработки травмированных кожных покровов, полоскания ротовой полости подойдет раствор с концентрацией в 1-3%. При обработке иных слизистых концентрацию рекомендуется снижать до 0,25, чтобы не спровоцировать нежелательные явления.

Раствором пропитывают ватный или марлевый тампон, после е аккуратно обрабатывают раневую поверхность. При необходимости тампон заменяют на свежий. Также возможно орошение ран Перекисью водорода.

Лекарство для детей: инструкция и дозировка

Рекомендации по использованию перекиси водорода у детей не отличаются от таковых у взрослых.

У детей эффект жжения при использовании средства может быть выражен несколько сильнее из-за более низкого болевого порога.

Аналоги лекарства

Средство Перекись водорода широко применяется в медицине. Нет ничего удивительного в том, что оно имеет множество аналогов.

Аналоги по действующему веществу

Аналоги по действующему веществу имеют в составе тот же активный компонент, что и основной медикамент. К ним относят, например:

Пероксид водорода; Пероксигель.

Аналоги по действующему веществу сходны с основным препаратом по показаниям, противопоказаниям, побочным эффектам.

Аналоги по эффекту

Аналоги по эффекту обладают сходными с основным препаратом показаниями к применению, но в составе имеют иное действующее вещество. К таковым относят:

Хлоргексидин – популярное средство, имеющее одноименное действующее вещество в составе; Лавасепт – препарат, имеющий в составе в качестве активного компонента полигесанид; Проптосан – комбинированное средство с полигексанидом и амидопропил-бетаином в составе; Фурацилин – еще один антисептик, имеющий в составе в качестве действующего компонента нитрофурал; Бетадин – антисептик с повидон-йодом в составе в качестве активного компонента; Борная кислота – еще один антисептик, имеющий в составе одноименное действующее вещество и др.

Запомните! Аналоги по действию можно безбоязненно использовать не во всех случаях. Необходимо получить разрешение врача, чтобы убедиться, что применение не принесет негативных эффектов!

Мнения о лекарстве врачей и пациентов

Перекись водорода – препарат, который давно и прочно поселился во многих домашних аптечках. Пациенты объясняют это просто: средство на самом деле удобно для антисептической обработки различных ран, ссадин, которых нельзя избежать, особенно если дома растет маленький ребенок.

Пациенты отмечают, что Перекись проста в применении, редко вызывает аллергические реакции, в целом хорошо переносится.

Врачи отмечают эффективность медикамента в области очистки раневых поверхностей. Без применения перекиси очистка ран происходила бы гораздо сложнее. Доктора также отмечают редкое проявление аллергий при использовании Перекиси водорода, малое количество противопоказаний и простоту хранения медикамента.

Где купить перекись водорода?

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>

Перекись водорода – препарат, который отпускается в аптеках без рецепта. Приобрести его может любой желающий.

Стоимость медикамента редко доходит до 20 рублей за 1 флакон.

В большинстве случаев лекарство стоит не более 4-10 рублей за 100 мл 3% раствора.

Ценовая доступность – еще одна причина, по которой Перекись широко применяется в медицинской практике.

Видео о приеме препарата

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start"></span> <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>

Отзывы